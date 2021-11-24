АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в Турцию, сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре председатель Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби (ADQ) Мухаммед Хасан ас-Сувейди.

"Объединенные Арабские Эмираты для инвестиций в Турцию выделили фонд в размере $10 млрд", - сказал ас-Сувейди.

Ранее Турция и ОАЭ также подписали девять соглашений о сотрудничестве в различных областях, включая торговлю, энергетику и защиту окружающей среды. Церемония подписания проходила в президентском дворце в Анкаре по итогам переговоров турецкого лидера Тайипа Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Это первый высокопоставленный визит представителя правительства ОАЭ в Турцию с 2012 года.

В ходе церемонии инвестиционные сделки были подписаны между Государственным инвестиционным фондом Абу-Даби и Фондом благосостояния Турции и Управлением по инвестициям при президенте страны.

Другое соглашение было подписано между Биржей ценных бумаг Абу-Даби и Стамбульской биржей.

ADQ также подписал соглашение о сотрудничестве с турецкой компанией "Кальон" в области энергетики, инфраструктуры и транспорта.