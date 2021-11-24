Шоколадные конфеты в России за неделю подорожали на 1,1%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Шоколадные конфеты в РФ с 16 по 22 ноября 2021 года подорожали на 1,1%, куриные яйца - на 0,9%, гречка - на 0,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 16 по 22 ноября 2021 года выросли цены: на конфеты шоколадные - на 1,1%, рис - на 0,9%, крупу гречневую - на 0,8%, сыры сычужные, муку пшеничную, вермишель - на 0,7%, масло сливочное, сметану - на 0,6%", - отмечается в сообщении.

По данным статистики, за прошедшую неделю также подорожали: колбасы вареные, молоко пастеризованное, печенье - на 0,5%, говядина, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, макаронные изделия - на 0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, консервы мясные и овощные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб ржаной, соль - на 0,2%, свинина, баранина, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.

По данным Росстата, куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,9%, в том числе в 77 субъектах РФ - на 0,1-4,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,7%, в том числе в 63 субъектах РФ - на 0,1-2,5%. Цены на масло подсолнечное в среднем по стране выросли на 0,3%, при этом в 54 субъектах РФ - на 0,1-2,7%, на мясо кур - на 0,2%, в том числе в 43 субъектах РФ - на 0,1-6,4%.

Стоимость овощей и фруктов

Как сообщили в ведомстве, за неделю цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,1%, в том числе на помидоры - на 2,1%, огурцы - на 1,8%.

В то же время подорожали: капуста белокочанная - на 2,8%, картофель - на 0,5%, яблоки - на 0,4%, морковь - на 0,1%. Творог жирный и пшено подешевели на 0,1%.