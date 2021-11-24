Россия в сентябре вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия в сентябре 2021 года вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти, опередив США, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в июле 2021 года РФ добывала 10,45 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,31 б/с в США за тот же период. В августе российская добыча снизилась до 10,4 млн б/с против 11,14 млн б/с в США. В сентябре Россия нарастила объемы добычи до 10,73 млн б/с, тогда как США снизили добычу до 10,72 б/с.

РФ уверенно опередила по показателям добычи Саудовскую Аравию. Эр-Рияд добывал в июле 9,47 млн б/с, в августе - 9,56 млн б/с, в сентябре - 9,67 млн б/с.

Всего за январь - сентябрь текущего года Россия добыла 387,8 млн тонн нефти, что на 0,1% выше аналогичного показателя 2020 года. При этом за сентябрь добыча нефти в РФ увеличилась на 8,1% в годовом выражении, до 44,1 млн тонн.

Экспорт российской нефти за январь - сентябрь снизился на 5,8%, до 171,4 млн тонн. Доля экспорта нефти в добыче РФ составила 44,2%.