Суммарная задолженность по заработной плате в России за октябрь снизилась на 1,9%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2021 года составила 1,343 млрд рублей, сократившись по сравнению с показателем на 1 октября 2021 года на 25,4 млн рублей (-1,9%), следует из данных Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2021 года на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 551,8 млн рублей (41,1%), в 2020 году - 214,9 млн рублей (16%), в 2019 году и ранее - 576,8 млн рублей (42,9%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 44,6%; строительство - 14,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 11,3%; транспорт - 7,7%; добыча полезных ископаемых - 4,9%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 4,6%.