Внешнеторговый оборот китайской провинции Хайнань со странами АСЕАН достиг $3 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 24 ноября. /ТАСС/. Торговый оборот южнокитайской провинции Хайнань со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с января по октябрь текущего года составил 19,08 млрд юаней (около $3 млрд). Как сообщило таможенное управление административного центра провинции города Хайкоу, этот показатель на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Среди стран АСЕАН лидерами по торговле с Хайнанем стали Вьетнам, Индонезия, Сингапур и Филиппины. На их долю пришлось примерно 70% всего торгового оборота.

Хайнань импортирует из стран АСЕАН в основном сельскохозяйственные товары, продукцию органической химии и энергетические продукты. С января по октябрь этого года провинция импортировала агропродуктов на 1,4 млрд юаней ($220 млн), химию - на 1,8 млрд юаней ($280 млн), уголь - на 1,4 млрд юаней ($220 млн) и сжиженный природный газ - на 5,5 млрд юаней ($860 млн).

Более половины торгового оборота - 10,7 млрд юаней (около $1,7 млрд) - пришлось на хайнаньские компании, основанные с участием иностранного капитала.

Остров Хайнань - самая южная провинция Китая, обладающая логистическим преимуществом в торговле со странами АСЕАН. В эту региональную организацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

В новость внесена правка (19:45 мск, 24.11) - передается с исправлениями в 3-м абзаце, верно - 280 млн, 860 млн.