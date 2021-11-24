Разработчик "Ярса" начнет испытания первого отечественного флота ГРП в начале декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос) с предприятиями нефтегазовой отрасли начнет испытания первого отечественного комплекса гидравлического разрыва пласта (флот ГРП) 2 декабря в Волгограде. Об этом сообщили ТАСС в МИТ.

"2 декабря 2021 года на полигоне АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" (Волгоград) в рамках работ по импортозамещению и диверсификации ОПК в интересах нефтедобывающего комплекса АО "Корпорация МИТ" совместно с предприятиями корпорации, входящими в госкорпорацию "Роскосмос", и нефтегазовой отрасли пройдут заводские испытания первого отечественного комплекса гидравлического разрыва пласта", - отметили в корпорации.

Как уточнили в МИТ, испытания будут проходить под руководством генерального конструктора компании академика РАН, Героя Труда России Юрия Соломонова и гендиректора организации Героя Труда России Виктора Шурыгина.

Ранее в МИТ сообщили ТАСС, что в ноябре 2021 года корпорация представит опытный образец комплекса гидравлического разрыва пласта, который в течение 2022 года пройдет полный цикл испытаний. На 2023 год намечены работы на реальных объектах. В соответствии с заключенными соглашениями, в первую очередь планируется использование флота ГРП, разработанного в корпорации, в ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть".

МИТ является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".