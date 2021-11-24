Петербург и Москва вышли в лидеры среди городов Европы по росту цен на аренду складов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Москва опередили остальные крупные города Европы по темпам роста цен на аренду складских помещений. В Северной столице по сравнению с прошлым годом арендные ставки выросли на 22%, в Москве - на 18%, причина - нехватка свободных складов, следует из исследования международной консалтинговой компании JLL.

"Москва и Санкт-Петербург опередили остальные крупные города Европы по темпам роста арендных ставок на склады за последний год. К концу III квартала 2021 года ставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 22% в Санкт-Петербурге и на 18% в Москве, при этом в IV квартале рост продолжается", - говорится в опубликованном в среду исследовании.

Сегодня в Москве средняя арендная ставка для складских помещений внутри МКАД составляет 8,5-10 тыс. рублей за 1 кв. м. в год. В Петербурге арендаторам приходится платить в районе 5,5 тыс. рублей. Отмечается, что объем свободных складов в двух российских городах находится на крайне низком уровне. В столице свободно только 0,5% складских площадей, в Петербурге - 1,2%.

Одновременно с нехваткой складов наблюдается рекордное увеличение спроса на них, которое главным образом приходится на рост предприятий электронной коммерции. Еще одним фактором роста цен выступило удорожание услуг строительства и строительных материалов в 2021 году.

Как отмечается в исследовании, спрос на складские площади растет по всей Европе, объем сделок со складами в крупных городах за три квартала текущего года составил 23,8 млн кв. м, что в 1,5 раза выше среднего значения аналогичных периодов предыдущих пяти лет. Единственным городом, в котором произошло ощутимое снижение ставок, оказался Бухарест.

"По итогам 2021 года мы увидим рекордный объем инвестиционных сделок на складском рынке. За первые девять месяцев в склады в Европе было вложено уже почти €40 млрд, что на 63% выше предыдущего максимума, который был зафиксирован в прошлом году. В России мы также ожидаем новые рекорды, с начала года на инвестиционном складском рынке закрыто сделок на $620 млн, и еще несколько крупных транзакций ожидаются до конца декабря. По итогам 2021 года объем инвестиционных складских сделок приблизится к $1 млрд, что на 30% выше, чем в 2020 году", - комментирует статистику Микаэл Казарян, член совета директоров и руководитель группы по инвестициям компании JLL.