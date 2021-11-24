Годовая инфляция в РФ с 16 по 22 ноября замедлилась до 8,05%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России с 16 по 22 ноября замедлилась до 8,05% в годовом выражении с 8,1% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 16 по 22 ноября потребительская инфляция составила 0,2%. На продовольственные товары цены выросли на 0,3%, при этом на плодоовощную продукцию цены продолжили снижаться (-0,1% после -0,35%). Рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%)", - отмечается в обзоре.

Также Минэкономразвития зафиксировало переход к росту цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+0,06% против снижения на 0,02% неделей ранее). Темпы роста цен на автомобильный бензин сохранились на уровне прошлой недели (+0,24%).