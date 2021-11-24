Минэнерго ожидает снижения оптовых и розничных цен на дизельное топливо

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все регионы России в настоящий момент обеспечены топливом на более чем 10 суток, поэтому Минэнерго ожидает снижения цен на дизельное топливо в опте, а в дальнейшем и в рознице. Об этом сообщили в министерстве, комментируя статистику Росстата.

"К настоящему моменту все субъекты Российской Федерации обеспечены всеми видами топлив в объеме 10 и более суток потребления, запасы топлив практически сформированы, что дает основания для последующего снижения оптовых цен на дизельное топливо, а значит последующее снижение цен в топливной рознице", - говорится в сообщении.

По данным министерства, динамика конечных цен на дизельное топливо на прошлой неделе продолжила находиться под влиянием сезонного роста спроса на зимние сорта дизельного топлива, закупающегося региональными нефтебазами для пополнения запасов.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России, текущие запасы дизельного топлива на НПЗ, нефтебазах и в системе "Транснефть" превышают 2,4 млн тонн и находятся почти на 0,2 млн тонн (или на 8,7%) выше, чем в аналогичный период 2020 года.

Росстат ранее сообщил, что с 15 по 21 ноября 2021 года дизельное топливо увеличилось в цене на 55 коп. - до 52,65 рубля за литр. Средние потребительские цены на бензин за тот же период выросли на 12 коп. и составили 49,62 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 11 коп. - до 46,65 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 13 коп. - до 50,47 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 20 коп. - до 58,56 рубля за литр.