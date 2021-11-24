Инфляция в России с 16 по 22 ноября ускорилась до 0,2%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 ноября по 22 ноября 2021 года составила 0,2%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,18%.

С начала года потребительские цены выросли на 7,02%. В годовом выражении инфляция на 22 ноября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,23%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на шоколадные конфеты - на 1,1%, рис - на 0,9%, гречневую крупу - на 0,8%, сычужные сыры, пшеничную муку, вермишель - на 0,7%, масло сливочное, сметану - на 0,6%, вареные колбасы, пастеризованное молоко, печенье - на 0,5%, говядину, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, макаронные изделия - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, мясные и овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, соль - на 0,2%, свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,1%.

Жирный творог и пшено подешевели на 0,1%. Куриные яйца подорожали на 0,9%, куриное мясо - на 0,2%. Цены на подсолнечное масло и сахарный песок выросли на 0,3% и 0,7% соответственно. Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин - на 1,2%, валидол - на 0,7%, корвалол, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,2%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,1%. В то же время цены на левомеколь и поливитамины без минералов отечественные снизились на 0,2%, нимесулид и аллохол - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 1,1%, хозяйственное мыло и туалетная бумага - на 0,8%, детские подгузники - на 0,7%, туалетное мыло, зубные пасты, сухие корма для домашних животных - на 0,5%, зубные щетки - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, стиральные порошки - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на металлочерепицу - на 0,6%, майки, футболки мужские - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок, женские колготки - на 0,4%, детские футболки - на 0,3%, телевизоры, мужские носки, джинсы для детей - на 0,2%, спортивные костюмы для детей, кроссовки для взрослых и детей - на 0,1%.

Цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты снизились на 0,7%, электропылесосы и смартфоны - на 0,2%, шампуни - на 0,1%. Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 1,1%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 4,7%, проживания в мотелях - на 0,1%. Одновременно стоимость проживания в гостиницах 2-5 звезд и хостелах снизилась на 0,4-4,3%, путевок в санатории - на 0,1%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем увеличились на 0,3%.