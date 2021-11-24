МЭР: реализация квот на ввоз в РФ говядины и свинины будут зависеть от ситуации на рынке

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Реализация тарифной льготы на ввоз в РФ замороженной свинины и говядины будет зависеть от динамики производства и ситуации на внутреннем рынке, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы понимали, что принимаем достаточно сложное решение на грани баланса производителей и потребителей. Исходим из того, что мы сразу проговаривали с Минсельхозом, что реализовывать будем его в зависимости от той динамики, которая будет в первую очередь - динамики производства и насыщения внутреннего рынка. Речь идет главным образом о свинине, потому что по говядине мы в прошлом году и так 170 тыс. тонн завезли. То есть тот объем [беспошлинной квоты по говядине], 200 тыс. тонн, - он по большому счету сильно не разбалансирует рынок", - сказал Решетников.

Он отметил, что квоты на ввоз свинины, в свою очередь, могут оказать более существенное влияние в силу ее более массового потребления. "Это была принципиальная позиция Минсельхоза, который видит ситуацию с АЧС (африканской чумой свиней - прим. ТАСС) и расходится в оценках темпов восстановления производства с производителями", - пояснил Решетников.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. В рамках квоты действует нулевая пошлина, за ее пределами ставка пошлины составляет 65%. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но в 2019 году в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

Кроме того, ранее Минсельхоз сообщил о планах ввести беспошлинную квоту на ввоз в 2022 году до 200 тыс. тонн говядины (на весь год) и до 100 тыс. тонн свинины (с 1 января по 30 июня).