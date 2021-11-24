Власти США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле до 1 июня 2022 года

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США в среду объявило, что продлило лицензии американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим корпорациям на ведение деятельности с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA или контролируемыми ею предприятиями до 1 июня 2022 года.

Кроме Chevron, соответствующие разрешения получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

В распространенном Минфином документе отмечается, что дополнительное время дается для проведения критически важных операций и выполнения контрактов и соглашений, обеспечивающих безопасность персонала и активов компаний. Летом 2021 года Минфин продлил лицензию до 1 декабря 2021 года.