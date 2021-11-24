Минсельхоз ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке гречки в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке гречневой крупы в России в связи с ростом урожая гречихи относительно 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Цены производителей на гречневую крупу за неделю снизились на 0,1%. По прогнозу Минсельхоз России, валовый сбор гречихи в 2021 г. увеличится относительно урожая прошлого года и позволит обеспечить полную загрузку предприятий переработки. Таким образом, ведомство ожидает сохранения стабильной ситуации на данном рынке", - сообщили в Минсельхозе.

В министерстве полагают, что, несмотря на существенное повышение издержек отечественных животноводов и переработчиков, восстановление объемов производства в птицеводстве и свиноводстве приводит к постепенной коррекции отпускных цен на мясо в сторону их снижения. По данным Минсельхоза России на 24 ноября, стоимость свинины у производителей за неделю опустилась на 2,5%, мяса кур - на 0,7%, баранины - выросла на 0,1%, а цены на говядину не изменились.

Молокоперерабатывающие предприятия в настоящее время также работают в условиях значительного повышения издержек, указали в Минсельхозе. Вместе с тем производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность, отметили в министерстве.

Так, за неделю цены на пастеризованное молоко жирностью 3,2% показали нулевую динамику. Стоимость сыров выросла на 0,6%, а масла сливочного жирностью 82,5% - уменьшилась на 0,3%, добавили в Минсельхозе.

В министерстве также напомнили, что правительство реализует меры поддержки производителей, в частности, через механизм льготного кредитования, а также меры таможенно-тарифного регулирования на рынке зерна и масличных, которые составляют основу кормовой базы в животноводстве. Также в текущем году будет дополнительно направлено 10,6 млрд руб. субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства.