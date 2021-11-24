Бюджет Вологодской области на 2022 год принят в первом чтении

ВОЛОГДА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Вологодского заксобрания в среду приняли проект бюджета области на 2022 год в первом чтении. Он утвержден с доходами в объеме 106,6 млрд рублей, расходами - в 110,1 млрд и дефицитом - в 3,5 млрд, который полностью покрывается остатками средств с этого года, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

"Представленная версия проекта бюджета отличается от той, что изначально была внесена в законодательное собрание области. Разработчики учли средства от правительства РФ, которые стали известны после рассмотрения федерального бюджета в Госдуме. Это дополнительно 9,9 млрд рублей на предстоящие три года. Таким образом, бюджет на 2022 год принят в первом чтении со следующими параметрами: доходы - 106,6 млрд рублей, расходы - 110,1 млрд рублей, дефицит - 3,5 млрд, он полностью покрывается остатками средств с 2021 года", - привела пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника департамента финансов области Татьяны Голыгиной.

Как отметил спикер областного парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, в проекте учтены предложения вологжан, которые они высказывали в рамках проекта "Градсоветы: общее дело". В общей сложности на реализацию народных инициатив во всех районах и городских округах за три года будет направлено порядка 15 млрд рублей. В частности, на ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры направят более 3,5 млрд рублей, на ремонт дорог в городах и районах - свыше 7 млрд рублей, на укрепление материально-технической базы учреждений - более 4 млрд рублей. В окончательном, втором, чтении бюджет будет рассмотрен на заседании 8 декабря.

Ранее в сентябре были утверждены поправки в областной бюджет 2021 года, его доходы увеличены на 34 млрд рублей, до 126 млрд рублей, расходы - на 4 млрд, до 109 млрд рублей, что стало возможным за счет роста поступлений налога на прибыль от крупнейших компаний "Северсталь", "Фосагро" и других крупных налогоплательщиков.