{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Котяков: для сохранения темпов роста зарплаты бюджетников нужны дополнительные ресурсы

Рост заработной платы в экономике осуществляется более высокими темпами, чем планировалось для бюджетников, пояснил глава Минтруда

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сохранение высоких темпов роста заработной платы для работников бюджетной сферы требует дополнительных ресурсов. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы действительно увидели, что при прогнозировании фонда оплаты труда, который был заложен в бюджет, использовался темп роста заработной платы в экономике на уровне 5,8%, а фактический уровень, сложившийся на данный момент, уже соответствует уровню 9,3%. То есть рост заработной платы в экономике осуществляется более высокими темпами, чем планировалось для бюджетников. Для сохранения соотношения, соответственно, требуются дополнительные ресурсы", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал сделать все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты работникам бюджетной сферы.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
Производство оборудования для пищевой промышленности планируют запустить в Новосибирске
Начало строительства запланировано на осень 2022 года
Читать полностью