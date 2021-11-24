Мосгордума приняла бюджет столицы на 2022-2024 годы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы в среду приняли бюджет столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Соответствующее решение озвучил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был внесен в столичный парламент 15 октября мэром Москвы Сергеем Собяниным, 3 ноября депутаты гордумы приняли его в первом чтении.

Доходы Москвы в 2022 году превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн рублей и более 3,862 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.

Всего ко второму чтению фракциями партий и депутатами Московской городской думы внесено 107 поправок, восемь из которых были поддержаны редактором законопроекта и большинством депутатов. Источником финансового обеспечения поддержанных поправок является резервный фонд.

Что изменили поправки

"Все предложения по изменению расходной части бюджета были проработаны с ответственными исполнителями государственных программ и проанализированы с точки зрения обоснованности предлагаемых к принятию или к исключению расходов. <…> В целом поддержанные поправки предусматривают перераспределение расходной части бюджета на 2022 год почти на 15 млрд рублей. Все они носят социальный характер и имеют общегородское значение. Возможность и порядок реализации мероприятий, на которые предлагается направить дополнительные ассигнования, согласованы ответственными исполнителями и координаторами государственных программ", - уточнила в ходе заседания столичного парламента руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

После принятия поправок рост объема социальных расходов в бюджете Москвы в 2022 году составил 9,1% к уровню 2021 года. Так, объем расходов по программе "Столичное здравоохранения" увеличится до 8,3%, по программе "Социальная поддержка жителей Москвы" - до 5,8%, по "Столичному образованию" - до 8,8%, по "Развитию культурно-туристической среды и сохранению культурного наследия" - до 11,2%.

"В результате за три года совокупный рост расходов на здравоохранение [составит] 65%, на образование - более 40%, на социальную поддержку - более чем на 30%. А в целом расходы социальной направленности за три года возросли на 43%. В абсолютном выражении это 585 млрд рублей", - отметила Зяббарова.

Она добавила, что при работе над государственными программами органы исполнительной власти учитывали поступавшие в течение всего года предложения депутатов, мнения профильных экспертов и жителей. В связи с этим отдельные мероприятия, включенные в поправки депутатов, уже имели финансовое обеспечение в законопроекте, внесенном в Московскую городскую думу.

"Все поддержанные редактором поправки соответствуют приоритетам бюджетной политики города - увеличиваются социальные расходы на здравоохранение, культуру, культурное наследие, образование, оказание мер социальной поддержки. Изменения, предусмотренные в поддержанных поправках, соответствуют и предложениям жителей, высказанным в ходе общественного обсуждения законопроекта о бюджете", - заключила руководитель департамента финансов.

Мнение москвичей учтено

Ранее сообщалось, что около 9,5 тыс. жителей столицы приняли участие в общественных обсуждениях проекта бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В результате порядка 10 тыс. предложений москвичей были направлены в столичное правительство и Мосгордуму.

"На заседании столичного парламента принят закон "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" - главный финансовый документ, по которому будет жить наш мегаполис. Бюджет Москвы - результат совместной работы правительства Москвы, депутатов городской думы, муниципальных депутатов, наших избирателей, которые приняли активное участие в общественных слушаниях по проекту бюджета на площадке Общественной палаты Москвы. В этой общей стратегия развития столицы учтены предложения, которые улучшат жизнь миллионов москвичей", - отметил Шапошников в беседе с ТАСС.

По его словам, Мосгордума работала над проектом бюджета на протяжении месяца. "Все принятые поправки носят социальный характер и имеют важное общегородское значение. Большинство - это инициативы фракции партии "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва", которые предполагают увеличение ассигнований на капитальный ремонт городских поликлиник, программы профессионального обучения старшеклассников, на организацию отдыха детей, поддержку спорта и волонтерского движения", - уточнил спикер.

Бюджет Москвы максимально сохраняет социальную направленность: 53,3% столичного бюджета, или 1,9 трлн рублей в 2022 году приходится на социальные программы. Все обязательства города перед москвичами будут выполнены. Каждый третий житель, а это более 4,5 млн человек, получат поддержку в денежной или натуральной форме.

"Экономика столицы восстановилась после первого удара пандемии. Мы уверенно можем говорить о позитивных темпах роста налоговых и неналоговых поступлений. Доходы бюджета Москвы на 2022-2024 годы запланированы с ростом на 5,2%-5,6% ежегодно. <...> Приняты важные социальные решения, которые будут реализованы уже с 1 января 2022 года: минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в Москве с учетом городской доплаты вырастет до 21 193 рублей в месяц; на 4,8% будут проиндексированы социальные пособия; 1,5 млрд рублей планируется направить на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны; в целом на поддержку старшего поколения выделяется более 411 млрд рублей", - сообщил Шапошников.

Он добавил, что в следующем году почти 90 млрд рублей пойдет на поддержку семей с детьми. Более 826 млрд рублей с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования направят на развитие здравоохранения, и значительная часть средств будет направлена на борьбу с пандемией. При этом объем адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы составляет 2 трлн 686 млрд рублей.