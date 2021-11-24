Газификация охватила более 90% населенных пунктов Пензенской области

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень газификации населенных пунктов в Пензенской области достиг порядка 91%. В этом году были введены газопроводы в трех населенных пунктах в регионе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Благодаря реализуемым проектам "Газпром межрегионгаза", в регионе удалось достичь высокого уровня газификации - 90,89%. В текущем году на территории Пензенской области работы выполнены в полном объеме - построены и введены в газопроводы высокого давления в селе Средняя Елюзань Городищенского района, городе Кузнецке и селе Потьма Мокшанского района", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день заключено порядка 1,3 тыс. договоров на догазификацию. По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, до границ земельных участков газ провели по 378 договорам, подключено 340 домовладений.

"На территории Пензенской области определен единый оператор - ООО "Газпром газификация". Обратившись в эту организацию, жители региона могут получить комплексную услугу по газификации с проведением всех строительных работ и установкой газоиспользующего оборудования", - цитирует пресс-служба Мельниченко.

Ранее сообщалось, что власти Пензенской области планируют завершить догазификацию в регионе до конца 2022 года, на эти цели будет направлено более 3 млрд рублей. До конца следующего года планируется подключить к газу около 2,7 тыс. домовладений в 390 населенных пунктах.