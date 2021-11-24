В МФТИ надеются на продолжение сотрудничества с вузами США после введенных санкций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) надеется на продолжение сотрудничества с американскими университетами и научными институтами после введенных США экспортных ограничений в отношении учебного заведения. Об этом ТАСС в среду со ссылкой на ректора МФТИ Дмитрия Ливанова сообщили в пресс-службе вуза

"Мы удивлены решением официальных властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, попадающих под экспортные санкции. <…> Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами, и Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки", - привели в пресс-службе слова Ливанова.

Он отметил, что МФТИ занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук, математики и компьютерных наук, а заказчиками фундаментальных исследований и прикладных разработок вуза являются многие коммерческие и государственные компании как в России, так и по всему миру.

Минторг США внес МФТИ в свой список юридических лиц, являющихся, по мнению Вашингтона, "конечными военными пользователями" продукции. Это следует из уведомления, опубликованного в среду в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля. Попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам. Кроме того, как уточняется в документе, в отношении МФТИ будет действовать "презумпция отказа" при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем, из соображений национальной безопасности.