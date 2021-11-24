МВФ заявил, что Украина должна бороться с коррупцией для получения помощи

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Украины должны повысить уровень корпоративного управления государственными банками и компаниями, а также реализовывать на практике свою антикоррупционную политику, чтобы сохранить поступления помощи. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Публкация документа последовала за одобрением Исполнительным советом МВФ выделения Киеву примерно $700 млн и продлением программы кредитования на $5 млрд. Кредитный транш был предоставлен после нескольких месяцев критики в адрес украинских властей за отступление от своих обязательств перед кредиторами.

В докладе отмечается, что Киев "в рамках согласованных [с МВФ] приоритетов в области политики", что необходимо для очередного транша, "взял на себя обязательство <...> бороться с коррупцией и продвигаться в реализации судебной реформы".

Фонд изложил критерии, которые включают совершенствование системы отбора членов наблюдательных советов в государственных банках и утверждение бюджета на 2022 год с дефицитом, не превышающим 3,5% ВВП. Кроме того, указали в организации, денежно-кредитная политика ЦБ Украины должна быть направлена на возвращение инфляции цен на потребительские товары к целевому показателю, а также на усиление контроля за банковской деятельностью. В то же время, фонд призвал украинское правительство поддержать независимость ЦБ.

В следующем году на Украине должна быть принята и опубликована национальная стратегия по возврату активов закрывшихся банков, а также дорожная карта частичной или полной приватизации "Ощадбанка" и Приватбанка. Генпрокуратура Украины также должна будет публиковать два раза в год отчеты о результатах уголовного преследования бывших владельцев и менеджеров этих банков, причем первый отчет должен быть опубликован до конца этого года.

Прогресс в достижении этих критериев будет рассмотрен в марте.

В докладе также подчеркивается, что последствия пандемии и конфликт на востоке Украины представляют серьезную угрозу для экономики страны.

О кредитной программе

18 октября стало известно о том, что миссия МВФ достигла с властями Украины договоренности на рабочем уровне по экономическим реформам в рамках первого пересмотра поддерживаемой фондом кредитной программы. МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева новую кредитную программу стенд-бай общим объемом около$ 5 млрд, сразу выделив $2,1 млрд. Были обозначены условия программы для выделения остальных траншей. Впоследствии финансирование было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Украина рассчитывала получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд, однако в феврале проводившаяся в дистанционном режиме миссия фонда по первому обзору программы завершилась безрезультатно. В МВФ тогда заявили, что для выделения средств нужен больший прогресс. В частности, речь шла о сбалансированном бюджете страны.