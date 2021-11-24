Бизнесмены КБР обсудили развитие экономического сотрудничества в Узбекистане

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарии" организовал бизнес-миссию предпринимателей региона в Республику Узбекистан для расширения деловых связей. Об этом сообщили в среду в региональном Минэкономразвития.

"Сегодня в Республике Узбекистан состоялась бизнес-миссия предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики. Для налаживания торгово-экономических связей и расширения уже имеющихся деловых контактов в Ташкент прибыли представители регионального "Центра поддержки экспорта КБР" и АО "Терекалмаз" (производство алмазного инструмента), ООО "Техно-Алмаз" (производство алмазного инструмента), ООО "Тереккрахмал" (производство крахмала), ИП Темукуев И. М. (изготовление фруктовых ящиков)", - говорится в сообщении.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждены вопросы взаимовыгодного сотрудничества с представителями делового сообщества Узбекистана, достигнуты определенные договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Участие в бизнес-миссии предпринимателей КБР обеспечено "Центром поддержки экспорта" (региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства КБР") при поддержке министерства экономического развития КБР в целях реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на безвозмездной основе.

Как сообщалось ранее, в течение 2019-2020 годов внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии с Республикой Узбекистан вырос на 59%, на 12% увеличился объем экспорта, при этом доля экспорта в Республику Узбекистан в товарообороте региона составила больше 40%. Основу экспорта КБР в Узбекистан составили инструменты, приспособления, ножевые изделия, крахмал, древесина и изделия из нее, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, а также кондитерские изделия. Из Узбекистана в Кабардино-Балкарию идут поставки продукции из хлопка, какао, кондитерских изделий.