Власти США пытаются исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена добивается исключения из проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября) положений, предполагающих введение различных санкций, касающихся газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил в среду журнал Foreign Policy .

По сведениям издания, "администрация Байдена без привлечения внимания добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении вызвавшего споры российского газопровода "Северный поток - 2", включенных в законопроект о ежегодном оборонном бюджете, который должен быть одобрен". "Госсекретарь Энтони Блинкен и ключевые помощники на прошлой неделе призвали сенаторов отказаться от поправок, которые предполагают введение рестрикций в отношении ряда структур, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом", - отмечается в материале.

Как уточняется в публикации, "администрация пытается противодействовать попыткам ввести санкции против германских структур, участвующих в строительстве газопровода, что вызывает недовольство у республиканцев в Конгрессе". "Демократы также полагают, что данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной ветви власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения, выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов", - говорится в статье.

По сведениям источников журнала в Конгрессе, администрация заостряет внимание на том, что "важно не оттолкнуть Германию, которая будет союзником, имеющим ключевое значение с точки зрения ответных мер Запада," в случае якобы возможного конфликта между Россией и Украиной.

Издание приводит комментарий представителя Госдепартамента. Он не дал однозначного ответа на вопрос, предпринимает ли администрация США указанные усилия. "Мы серьезно относимся к нашим обязательствам взаимодействовать с Конгрессом и знаем об их [законодателей] интересе к данному вопросу", - сказал данный сотрудник внешнеполитического ведомства.

Санкции в проекте оборонного бюджета

Палата представителей Конгресса США в конце сентября одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год в объеме $778 млрд. В документ были включены антироссийские законодательные инициативы, в том числе касающиеся "Северного потока - 2".

Сенат, как ожидается, рассмотрит свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от одобренной в нижней палате. В нем также уже есть поправки, предполагающие введение рестрикций, связанных с "Северным потоком - 2". После одобрения документа сенаторами будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его направят на подпись главе государства.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.