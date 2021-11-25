Счетная палата предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в бюджеты регионов

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов РФ для вовлечения в систему маркировки большего числа участников рынка. Об этом говорится в материалах СП.

"По мнению Счетной палаты, изменить ситуацию и вовлечь в систему маркировки больше участников табачного рынка поможет передача части доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов", - отмечается в сообщении.

"Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет", - приводятся в сообщении слова аудитора Андрея Батуркина по итогам анализа установления и взимания акцизов на табачную продукцию в 2016 году - I полугодии 2021 года. Как сообщили в СП, с этим предложением согласились присутствовавшие на коллегии первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и врио директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский. Они напомнили, что с 2017 года подобная схема применяется при распределении акциза на крепкий алкоголь и показывает хороший результат.

Как отметили в СП, действенным инструментом борьбы с нелегальными продажами и "обелением" табачного рынка является система маркировки. Эта процедура стала обязательной с 1 июля 2020 года. Однако максимальный эффект от этой меры можно получить только при условии регистрации всех участников рынка и отражения операций в государственной информационной системе (оператор - ООО "Оператор-ЦРПТ").

"В прошлом году были промаркированы 11,1 млрд пачек сигарет. При этом с кодом "вышел из оборота", что означает реализованы в розничной продаже, вышло всего лишь 5,6 млрд шт. То есть всего половина от того, что было произведено табачниками. В I квартале 2021 года из розничного оборота вышло 61,5% промаркированных пачек. Это свидетельствует о значительном количестве участников оборота, которые не подают сведения в государственную информационную систему маркировки товаров", - пояснил Батуркин.

Доходы от акцизов

Как сообщили в СП, акцизы на табачную продукцию приносят в российскую казну около 3% всех доходов федерального бюджета, по итогам текущего года сумма этих поступлений составит около 710 млрд рублей.

"По специфической ставке акциза на самый распространенный вид табачной продукции (сигареты и папиросы) с 2008 года наблюдалась тенденция к росту, превышающему динамику изменения индекса потребительских цен. Темп поступления акцизов всегда был ниже, но в целом следовал в русле тех изменений. В 2018-2019 годах динамика изменилась - мы наблюдали разнонаправленное движение. При росте ставки акцизов на табак произошло падение поступлений от акцизов на табачную продукцию", - сообщил Батуркин.

В СП отметили, что в проверяемый период было принято девять законов, которые в той или иной степени затрагивают вопрос обложения акцизами табачной и никотинсодержащей продукции. В финансово-экономическом обосновании, как выявило исследование, отсутствуют расчеты и ожидаемые оценки бюджетного эффекта от увеличения ставок акцизов на подакцизные товары, а также показатели снижения потребления такой продукции. "В связи с этим осуществить оценку бюджетного эффекта от принятых решений непосредственным сопоставлением фактических показателей с запланированными не представляется возможным", - констатировал Батуркин.

В ходе анализа Счетная палата обратила внимание и на то, что повышение ставок акцизов происходило неравномерно. Компании - производители табачной продукции на это реагировали сменой политики ценообразования, а также товарных позиций и объема реализуемой продукции. Так, с 2016 г. по 2020 г. объем проданных сигарет и папирос сократился почти на 28%. На сокращение показателя также повлияли отказ части населения от курения, переход на электронные сигареты и рост продаж нелегальной табачной продукции, с которой не поступает акциз в федеральный бюджет.

В сообщении Счетной палаты отмечается, что, по оценке независимого международного агентства Kantar TNS Russia, доля нелегальных продаж в РФ выросла более чем в 10 раз и достигла 10,7% в 2021 году. Также рост, хотя и более скромный (до 7,5% в 2020 году), отметил другой независимый эксперт - компания Euromonitor Int, которая специализируется на изучении глобальных рынков и предоставляет услуги по стратегическим исследованиям индустрий, компаний, экономик и потребителей во всем мире. По оценкам Счетной палаты, с 2016 года потери бюджета РФ из-за реализации нелегальной продукции составили 295,6 млрд рублей.

Основная причина роста нелегального оборота табачной продукции - значительное расхождение между ставками на сигареты в России со странами ЕАЭС. В 2021 году разница составляет от 39% до 50%, добавили в Счетной палате.