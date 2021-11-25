Титов предложил дать годовую отсрочку по всем налогам пострадавшим в пандемию предприятиям

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил в письме председателю правительства Михаилу Мишустину расширить поддержку для отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. В частности, дать годовую отсрочку по уплате всех налогов, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Предложено <…> предоставить отсрочку по уплате всех видов налогов для пострадавших предприятий сроком на 12 месяцев, без предоставления обеспечения (банковской гарантии); рекомендовать субъектам РФ продлить на год срок всех непогашенных займов, кредитов или ссуд, выданных за счет бюджетных средств бизнесу пострадавших отраслей", - прокомментировали в пресс-службе обращение.

Также Титов попросил изменить принцип кредитной программы ФОТ 3.0 (кредитование пострадавших предприятий под 3% годовых) на невозвратный при выполнении условий по сохранению штата, снять ограничение на участие в программе в части необходимости быть получателем кредита по предыдущей программе ФОТ 2.0.

Среди других предложений - увеличить максимальный период предоставления дополнительных субсидий в размере МРОТ до восьми недель; расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включенные в реестр малых и средних предприятий; выплачивать субсидии в размере МРОТ с учетом районных коэффициентов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним.

Бизнес-омбудсмен просит "рекомендовать Банку России по аналогии с решениями, принятыми в 2020 году, предоставить возможность кредитным и микрофинансовым организациям принимать решение о неухудшении оценки финансового положения предприятия, попавшего под ограничения (для целей формирования резервов под потери)". Кроме того, он выступает за увеличение сроков предоставления микрозаймов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, в период действия режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, до трех-пяти лет (сейчас два года).

Помимо этого, Титов предложил "освободить пострадавшие предприятия от уплаты 100% арендных платежей по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности РФ, субъекта РФ, муниципального образования (в последних двух случаях - рекомендовать субъектам принять такие решения)"; "отложить утверждение результатов очередной государственной кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, оставив ее на предыдущем уровне"; "установить мораторий на отключение потребления отопления, электричества, газа и воды, если просрочка предприятия по оплате наступила во время действия ограничения".

Частичная компенсация

По его данным, в пострадавших отраслях занято не менее 3 млн человек. Согласно данным опросов, проведенных институтом бизнес-омбудсмена, "35-45% таких предприятий в случае длительного продления ограничений будут частично или полностью сокращать сотрудников, что вызовет негативные социальные последствия". А уже принятые меры поддержки (субсидии на заработную плату в размере МРОТ и кредиты под 3% годовых), по мнению уполномоченного, "компенсируют лишь потери нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года".