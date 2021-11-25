"Известия": банки просят доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Национальный совет финансового рынка (НСФР) просит предоставить банкам доступ к базе данных МВД с недействительными паспортами граждан. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма НСФР, направленные в правительство РФ, МВД и ЦБ.

По информации издания, у банков возникли сложности при идентификации клиентов после того, как в июле 2021 года в России отменили обязательный штамп в паспорте о ранее выданных удостоверениях личности, а также о браке и о детях. В письмах НСФР сообщается о трудностях анализа информации, так как нельзя однозначно связать новый паспорт со старым в базах данных бюро кредитных историй (БКИ). Кроме того, теперь граждане могут использовать отсутствие отметок о ранее выданных паспортах для совершения мошеннических действий по новым документам, у кредиторов не получится верно рассчитывать скоринговые баллы клиента, а у БКИ - предоставлять кредиторам всю кредитную историю клиента, пишет газета.

Председатель НСФР Андрей Емелин сообщил газете, что одним из решений этого вопроса может быть возврат штампов о ранее выданных паспортах. Или, по его словам, необходима реализация еще одного сервиса МВД, предоставляющего банкам возможность проверки истории паспортов. "Невозможность проверить информацию открывает лазейки для мошенников. Например, они могут получить кредит по одному паспорту. Затем сделать вид, что потеряли его, и получить заем по новому документу с чистой кредитной историей. Если банк не может в моменте проверить старый паспорт, то он обслуживает клиента как нового", - рассказал Емелин.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что поддерживают инициативы, направленные на получение кредиторами информации для идентификации и оценки клиента.

В июле было опубликовано постановление правительства, разрешающее делать по желанию граждан отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспортах, о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за границей, о группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика.