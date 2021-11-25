Опрос: почти 80% автомобилей россиян приходится на иномарки

"Более половины россиян (53%) имеют в семье как минимум одну машину, <...> 22% приходится на отечественные автомобили, а 78% - на иномарки", - отмечается в исследовании страховщика.

Иномарки наиболее распространены во Владивостоке и Хабаровске - на них остановили свой выбор почти все автовладельцы этих городов (98% и 97% соответственно). Зарубежный автопром также предпочитают жители Иркутска и Москвы (по 91%), Санкт-Петербурга (89%). В то же время отечественных автомобилей больше всего у жителей Тольятти (50%), Уфы (36%), Набережных Челнов (36%), Ульяновска (35%) и Пензы (34%).

Наибольшая доля семей с автомобилями проживает в Москве (68%), Уфе и Санкт-Петербурге (по 67%), Тюмени и Красноярске (по 64%). Меньше всего машинами пользуются в Грозном и Махачкале (по 42%), Кемерове и Новокузнецке (по 45%), а также в Севастополе (39%). При этом одна машина есть у 41% российских семей, а две и более - у 13%. Больше всего таких семей проживают в Москве (23%), Красноярске (20%), Тюмени (19%), Владивостоке, Томске, Омске и Ростове-на-Дону (по 17%).

В топ-5 иномарок, которые предпочитают автовладельцы, входят Toyota - в среднем по России она есть в парке 9% водителей, Kia, Renault, Nissan (по 6%) и Ford (5%). В целом на Дальнем Востоке и в Сибири автовладельцы предпочитают японские марки машин - Toyota, Honda, Nissan. При этом Toyota с большим отрывом лидирует: особенно марка популярна среди автолюбителей в Хабаровске (26%), Владивостоке (25%) и Иркутске (20%).

Опрос проводился в ноябре среди более чем 13 тыс. человек из 37 городов России с населением более 500 тыс. человек.