Nikkei: более 70 японских компаний в 2022 году намерены запустить новую цифровую валюту

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Консорциум из 74 японских компаний и организаций, в числе которых крупнейшие банки страны, намерен во второй половине 2022 года ввести в оборот новую цифровую валюту. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei.

Предварительное название валюты DCJPY. Она будет обеспечена банковскими депозитами. Консорциум планирует использовать технологии блокчейн и общую платформу для осуществления моментальных круглосуточных транзакций между компаниями. Первые эксперименты с DCJPY могут проведены уже в этом году.

Расчеты будут производится в японской национальной валюте (иенах), а минимальная сумма перевода составит 1 иену. При этом комиссии за осуществление крупных транзакций в цифровой валюте должны быть значительно ниже, чем при банковских переводах с обычных счетов.

В консорциум войдут три банковских гиганта Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group, а также ряд компаний из транспортной, энергетической и других отраслей. Среди них железнодорожная компания JR East, крупнейшая в стране служба доставки Yamato Holdings, телекоммуникационная корпорация NTT и энергетическая компания Kansai Electric Power.

Банк Японии (центробанк) в апреле этого года начал первый этап эксперимента по проверке возможностей выпуска собственной цифровой валюты. К марту следующего года, будет разработана тестовая среда новой системы. Также планируется провести эксперименты с основными функциями цифровой валюты, включая выпуск и погашение. Ранее Банк Японии отмечал, что на данном этапе не планирует реальный выпуск собственной цифровой валюты, но намерен изучить такую возможность в связи с общемировыми тенденциями.