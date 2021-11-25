Аграрии Бурятии в 2021 году собрали рекордный урожай картофеля

УЛАН-УДЭ, 25 ноября. /ТАСС/. Рекордный урожай картофеля собран в Бурятии в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.

"Валовый сбор картофеля в этом году составил 132 тыс. тонн. Данный показатель является наивысшим после 2013 года. Зарегистрирована самая высокая урожайность за всю историю картофелеводства Бурятии - 152,5 центнеров с гектара", - сообщили в правительстве.

При этом, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, в данную официальную статистику не включен урожай, который собран в личных подсобных хозяйствах. "Три четверти картофеля производится в частном секторе. Органы статистики проводят методом досчета, полные официальные данные будут готовы в марте 2022 года", - пояснил он.

Высокой урожайности способствовала погода. На смену засушливому периоду в Бурятии пришел период большой воды и частых осадков. "Природно-климатические условия способствовали, они были благоприятными по сравнению с прошлыми годами, но это не самое главное. Повлияло также техническое оснащение сельхозпредприятий, освоение новых технологий", - сказал Дареев.

По его словам, актуальным остается вопрос, связанный с хранением картофеля собственного производства. "В настоящее время в республике мощность овоще- и картофелехранилищ составляет 33,5 тыс. тонн, а необходимо, чтобы эффективно формировать запасы, 66 тыс. тонн", - пояснил ТАСС министр. Как правило, цены на картофель в регионе начинают повышаться весной, когда запасы иссякают и овощи поставляются из других регионов, тогда в цену включаются транспортные расходы.