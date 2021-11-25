Австралийская Cpharm опровергла сообщения о своем намерении построить завод в Афганистане

СИДНЕЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Австралийская фармацевтическая компания Cpharm выступила в четверг с опровержением сообщений о своем намерении построить в Афганистане предприятия по переработке медицинского каннабиса.

"Мы предоставляем консультационные услуги фармацевтическим предприятиям в Австралии. Наша компания никак не связана ни с каннабисом, ни с [движением] "Талибан" (запрещено в РФ). Мы понятия не имеем, откуда взялся пресс-релиз талибов, и хотим заверить всех, что его нельзя связывать с Cpharm Pty Ltd", - говорится в заявлении предприятия, опубликованном на его сайте.

В среду пресс-секретарь возглавляемого талибами МВД Саид Хости на своей странице в Twitter сообщил, что Cpharm планирует вложить в производство медикаментов и косметических средств с использованием каннабиса в Афганистане не менее $430 млн. В Cpharm подчеркнули, что являются "очень небольшим, семейным предприятием" и едва ли сумели бы привлечь столь значительные средства для строительства предприятий в республике.