Эксперты: в РФ с января по октябрь онлайн-покупки в сегменте люкс увеличились в шесть раз

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россияне с января по октябрь 2021 г. увеличили в 6 раз число онлайн-покупок товаров премиум-сегмента стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании сервиса ЮKassa, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Число покупок товаров стоимостью от 500 тыс. до миллиона рублей за десять месяцев 2021 года выросло в шесть раз, а обороты интернет-магазинов, реализующих товары стоимостью от 50 тыс. до 1 млн рублей, - в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в сообщении. При этом за рассматриваемый период число покупателей увеличилось в 5,7 раза.

Наибольший рост числа покупок (в 19 раз) отмечен в сегменте дизайнерской одежды и обуви от известных домов моды. На втором месте - авиабилеты (рост в 4,9 раза). Тройку лидеров замыкают услуги страхования (рост в 2,5 раза), отмечается в исследовании.

Динамика спроса по ценовым сегментам

В ценовом диапазоне от 100 до 500 тыс. рублей число покупок выросло в 2,1 раза, как и обороты онлайн-площадок. Число покупателей увеличилось в 2,3 раза. Заметнее всего усилился интерес россиян к услугам турагентств и бронированию отелей. Число покупок в обоих сегментах выросло одинаково - в 3,7 раза. Следом идут образовательные услуги, количество платежей за которые увеличилось в 3,2 раза. На третьем месте - премиальная бытовая техника и электроника (рост в три раза), отмечается в сообщении.

За десять месяцев 2021 года число покупок онлайн товаров и услуг стоимостью от 80 до 100 тыс. рублей выросло на 64%, а обороты интернет-магазинов - на 63% относительно аналогичного периода 2020 года. Количество пользователей, оплативших покупки в этом ценовом диапазоне, увеличилось на 79%. По росту числа платежей лидируют услуги ломбардов - за них платили в 9,7 раза чаще. На втором месте - досугово-развлекательные мероприятия: билеты на них покупали в пять раз чаще, чем в прошлом году. В тройку лидеров вошли и отели: число оплаченных бронирований выросло в 4,8 раза, говорится в исследовании.

Количество покупок товаров стоимостью от 50 до 80 тыс. рублей выросло на 58%, как и обороты интернет-магазинов. Покупателей стало больше на 65%. Наибольший рост количества платежей - у ломбардов (в 9,3 раза). Следом идет аренда люксовых автомобилей (рост в 3,5 раза). Тройку лидеров замыкают отели (рост в 3,2 раза), отмечается в материале.

Причины роста спроса на люкс в онлайне

"Зачастую покупка товаров премиального сегмента - это выбор в пользу новых технологий, нестандартных решений и дизайна, а также возможность инвестировать деньги. Многие предпочитают покупать люксовые товары, посещая магазины лично, но пандемия сформировала привычку оплачивать такую продукцию онлайн. Об этом говорит и повышенный спрос. За последние пять лет число покупок премиум-товаров и услуг онлайн выросло в девять раз, а обороты интернет-магазинов - в 9,9 раза", - рассказал генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев, слова которого приводятся в сообщении.

Об исследовании

Аналитики сервиса изучили почти шесть миллионов платежей, которые пользователи совершили более чем на 160 тыс. российских и иностранных сайтов, принимающих оплату через ЮKassa. Сравнивались платежи за январь - октябрь 2020 и 2021 годов.

О компании

ЮMoney - финтех-компания, входящая в экосистему "Сбера". ЮMoney разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу - услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa.