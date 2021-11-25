Эксперт: продажа части японских резервов нефти не окажет большого воздействия на рынок

ТОКИО, 25 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Решение правительства Японии о продаже в сотрудничестве с США и другими странами части государственных резервов нефти может иметь некоторое воздействие на рынок, однако в целом оно будет незначительным. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС один из ведущих в стране экспертов в этой области профессор Национального института продвинутых политических исследований (GRIPS) Хисанори Нэи. Ранее он отвечал за вопросы стратегических нефтяных резервов в государственном Управлении природных ресурсов и энергетики, был членом совета директоров Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC).

"Важное значение имеет сам факт решения ведущих стран-потребителей нефти - США, Великобритании, Китая, Индии, Южной Кореи и Японии - о скоординированной продаже части их резервов, - сказал эксперт. - Однако эта операция не будет последовательно осуществляться в течение длительного времени, и, как мне кажется, не приведет к крупному результату".

Профессор отметил, что правительство Японии намерено вывести на рынок всего лишь около 4,2 млн баррелей нефти, что существенно меньше 50 млн баррелей, которые продадут США. "К тому же тендеры на покупку нефти из японских государственных резервов будут проходить до конца марта будущего года, - отметил эксперт, - и их реальное воздействие будет небольшим". В то же время, полагает он, это может стать некоторым сигналом для рынка в направлении снижения цен.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на конец сентября в десяти государственных и частных хранилищах на территории страны находилось 74,25 млн килолитров нефти. Они могут обеспечить потребности страны в течение 235 дней.

Японский премьер-министр Фумио Кисида в среду сообщил о решении в сотрудничестве с США и другими странами продать часть этих стратегических запасов в интересах снижения цен на нефть. Конкретные объемы объявлены не были, однако, по данным ведущей японской деловой газеты Nikkei, на рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей нефти.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. По сведениям газеты "Иомиури", всего может быть продано около 70 млн баррелей нефти. Это соответствует мировому потреблению нефти за 0,7 дня, подсчитала газета.