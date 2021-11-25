Талибы заявили, что будут приветствовать активность бизнесменов из РФ в Афганистане

КАБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) будет приветствовать активность российских бизнесменов в Афганистане. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный на пост афганского постпреда при ООН.

"Мы хотим, чтобы в Афганистан приезжали российские бизнесмены, инвесторы и предприниматели. Мы будем приветствовать их инициативы и создадим необходимые условия. Мы соблюдаем и будем соблюдать законы страны, благоприятные для инвесторов", - сказал Шахин .Он добавил, что талибы "будут признательны, если россияне начнут вкладывать деньги в Афганистан".

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в стране пока остается крайне сложной. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов [из $9,4 млрд], поскольку их значительная часть заморожена США.

Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.