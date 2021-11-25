Экспорт из Москвы в Германию за год увеличился на 93,5%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Немецкий бизнес инвестировал в Москву $7,8 млрд, за год экспорт вырос на 93,5%. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сегодня Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы. <...> Растет и товарооборот между Москвой и Германией: в январе-августе 2021 года он составил $19,9 млрд, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт из столицы России в Германию за год увеличился на 93,5% и составил в январе-августе $11,5 млрд. Импорт из Германии в Москву за восемь месяцев этого года достиг $8,4 млрд, превысив аналогичный показатель 2020 года на 29%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве много примеров локализованных немецких предприятий и офисов. Так, в городе расположены производства промышленных компаний Symrise Rogovo, VEKA Rus, NSH Group. А немецкий конгломерат Siemens, работающий в областях электроники, электротехники, энергетического оборудования и транспорта, обслуживает поезда "Ласточка" для МЦК в депо "Подмосковная". Кроме того, в Москве работают немецкие торговые сети Hyperglobus и Metro Cash and Carry. Свои представительства в российской столице имеют компании Bayer, Bautex, Henkel Rus, Profine RUS и другие. На территории Новой Москвы в индустриальном парке "Индиго" работает сразу несколько предприятий.

В особой экономической зоне 'Технополис "Москва" (ОЭЗ) локализована старейшая в мире научно-технологическая компания в области здравоохранения Merck. Здесь с 2017 года функционирует инновационная лаборатория Merck Life Science. Она интересна широкому кругу российских исследовательских центров и компаний, специализирующихся в области фармацевтики и биотехнологий, молекулярной биологии, и предназначена для проведения научных, образовательных и исследовательских программ.

"Иностранные инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны Москвы, могут получить статус резидента ОЭЗ, что дает ряд налоговых льгот. Так, резиденты на 10 лет освобождаются от имущественного, транспортного и земельных налогов, а налог на прибыль для них составляет всего 2% вместо 20%. Для них также действует режим свободной таможенной зоны: все товары и оборудование, ввозимые на спецтерриторию, освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов. У компаний есть возможность реализовать так называемые гринфилд-проекты - создать производство с нуля на пустых земельных участках промышленного назначения", - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также столица предоставляет инвесторам налоговые льготы через присвоение специальных статусов, предлагает финансовую поддержку, широко использует механизмы государственно-частного партнерства, выгодные как публичной стороне, так и бизнесу, гарантирует сбыт продукции взамен на инвестиции в создание производства посредством офсетных контрактов.