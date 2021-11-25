Новосибирские власти планируют до лета 2023 года выделить участки по "мусорной концессии"

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют до лета 2023 года предоставить концессионеру "Экология-Новосибирск" (принадлежит группе "ВИС") участки для строительства двух мусороперерабатывающих комплексов, сообщил в четверг на сессии Законодательного собрания Новосибирской области заместитель губернатора области Сергей Семка.

"Утверждена дорожная карта по определению участков, и мы планируем до лета дорожную карту исполнить и предоставить концессионеру полный пакет земельных участков", - сказал Семка.

Он пояснил, что участок ранее не был предоставлен из-за неподходящего размера, в связи с чем стало невозможно проложить дорогу к полигону.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.