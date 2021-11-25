Урожай сои в Приамурье составил более 1,17 млн тонн

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1,17 млн тонн сои собрано в Амурской области, превышение плана на 1%; показатель по зерновым выше плана на 5,95% - 445 тыс. тонн, сообщил в четверг на пресс-конференции министр сельского хозяйства области Олег Турков.

"Планировали получить порядка 1 млн 160 тыс. тонн сои. На сегодня намолочена 1 млн 171 тонна и около 1 тыс. тонн добавится [до окончания уборочной] - будет 1 млн 172 тыс. тонн. Это предварительно. Аграрии будут подводить итоги, когда положат продукцию в амбар, показатели могут увеличиваться по итогам сдачи документов в статистику", - сказал Турков. Он отметил, что на сегодня убрано около 600 гектаров, засеянных соей. Посажено было на порядок больше - около 40 тыс. га оказались непригодны из-за паводка.

Аграрии практически завершили сбор зерновых культур, здесь также результаты выше ожидаемых.

"Планировали получить около 420 тыс. тонн зерновых культур. На сегодня без [обработанных] 1,5 тыс. га кукурузы уже намолочено 435 тыс. тонн [зерновых], и порядка этих 1,5 тыс. тонн аграрии уберут в ближайшую неделю. И у нас будет по итогу 445 тыс. тонн зерновых", - сообщил Турков. По его словам, аграриям удалось подготовить 90% земли под посев следующего года - это на 200 тыс. га больше, чем при подготовке к посевной 2021 года.

АПК - основа экономики Амурской области. До 1990 года в Приамурье выращивалось более 70% общего объема российской сои, сейчас - свыше 40%.