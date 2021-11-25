Депутаты в Новосибирске приняли закон об ограничении 2,5% бюджетных трат на ГЧП

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли в окончательном чтении законопроект о создании инвестиционного фонда, через который будут проходить все проекты государственно-частного партнерства. Вместе с этим принято решение ограничить траты областного бюджета на такие проекты в объеме не более 2,5% от объема бюджетных доходов, сообщил в ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

"Решение принято", - сказал он.

Депутаты предложили проводить через инвестиционный фонд все концессии и проекты ГЧП. Размер инвестиционного фонда не должен превышать 2,5% прогнозируемого объема собственных доходов областного бюджета Новосибирской области без учета дорожного фонда. Губернатор области Андрей Травников отмечал, что положительно относится к данной инициативе, поскольку срок действия подобных соглашений часто превышает сроки полномочий чиновников и депутатов.

"Можно много назаключать договоров, и нас уже не будет, а долги останутся. Нельзя переходить планку, нужно жить по доходам. Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии. Уверен, что такую инициативу подхватят многие регионы страны", - сообщал Шимкив журналистам в ходе прошлой сессии регионального парламента.

В Новосибирской области в рамках ГЧП строится четвертый мост через Обь, семь поликлиник. Оба проекта реализует группа "ВИС". Помимо этого, в настоящее время также в рамках ГЧП рассматривается вопрос строительства школ и инфекционного госпиталя в регионе.