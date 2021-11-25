Интернет-ретейлеры попросили содействия властей в освобождении от двойного НДС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские интернет-ретейлеры с 2022 года подпадают под двойное налогообложение товаров в Казахстане и Белоруссии. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с письмом, в котором просит посодействовать решению проблемы (текст письма имеется в распоряжении ТАСС).

С 1 января 2022 году в Казахстане и с 1 июля 2022 года в Белоруссии вводятся нормы, обязывающие российские интернет-площадки уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) со всех трансграничных покупок. Так, компании, реализующие товары на территории этих стран, будут вынуждены платить НДС дважды: 20% НДС в России и в дополнение 12% или 20% в Казахстане и Белоруссии соответственно, отмечается в документе.

АКИТ просит российского премьер-министра "дать поручение сформировать и направить в Евразийскую экономическую комиссию позицию Российской Федерации о недопустимости введения двойного налогообложения до момента проработки подхода по подтверждению нулевой ставки НДС при взаимной трансграничной торговле в ЕАЭС".

В АКИТ посчитали, что прогнозируемая дополнительная налоговая нагрузка в 2022 году в Казахстане превысит 3,6 млрд рублей, в Белоруссии - 3,8 млрд рублей. При этом на трансграничные площадки, оперирующие из-за пределов ЕАЭС (Aliexpress, Asos, Ebay и др.), эти нормы не распространяются, и они продолжат работать без уплаты каких-либо налогов при пересылке товаров стоимостью до €200. Вводимое регулирование будет препятствовать полноценному развитию российского онлайн-экспорта и еще больше исказит конкуренцию между российскими и зарубежными интернет-площадками, считают в ассоциации.

В четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские маркетплейсы попадут под двойное налогообложение в Белоруссии и Казахстане с 2022 года, что приведет к миллиардным потерям участников рынка.