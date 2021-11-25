Председатель совета директоров РМК Алтушкин стал владельцем "Уральской оружейной палаты"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной владелец Русской медной компании (АО "РМК") Игорь Алтушкин стал владельцем ООО "Уральская оружейная палата" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РМК в четверг.

"Подтверждаем", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о том, действительно ли Алтушкин стал владельцем 100% долей ООО "Уральская оружейная палата".

Основной вид деятельности "Уральской оружейной палаты" связан с музеями. ООО было зарегистрировано в январе 2020 года по адресу штаб-квартиры РМК, принадлежало его директору Вячеславу Некрасову. Также стало известно, что РМК планирует построить в Екатеринбурге музей оружия по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Мэр Алексей Орлов предполагает, что музей попадет в туристические путеводители и станет точкой притяжения горожан и гостей Екатеринбурга.

Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Казахстане.