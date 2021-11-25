Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 62%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре 2021 года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе - октябре - на 59%, следует из сообщения Росавиации.

"Объем авиаперевозок за октябрь 2021 года достиг уровня октября "доковидного" 2019 года и составляет 11 млн пассажиров. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 62%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжается рост объемов авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях. В октябре 2021 года перевезено 7,3 млн пассажиров, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 31% и 2019 года - на 22%.

Согласно данным ведомства, за десять месяцев этого года всего перевезено 94,6 млн пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 53% и составил 205,3 млрд пассажиро-километров.