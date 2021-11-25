Усс: строительство железной дороги до аэропорта Красноярск оценивается в 10 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Стоимость строительства железной дороги от Красноярска до аэропорта Красноярск (Емельяново) оценивается в 10 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор края Александр Усс на встречи с делегацией Республики Беларусь в Красноярске.

"У нас есть проект, от которого мы не отказываемся, - это строительство железнодорожной ветки от аэропорта в Красноярск. Стоимость проекта в нынешних ценах - порядка 10 млрд рублей", - сообщил Усс.

По словам губернатора, проект важен в рамках создания грузового транспортного хаба на базе аэропорта Красноярск. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству России и РЖД изучить возможность строительства железнодорожной ветки от города до аэропорта. Протяженность ветки от станции Бугач до аэропорта составит 34 км. Первоначально ветку планировали запустить в Красноярске к Универсиаде 2019 года. Позже Усс заявил, что ветку не успеют построить к играм. Тогда предварительная стоимость оценивалась в 7 млрд рублей.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя прославленного тенора, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. В мае "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиахаб.