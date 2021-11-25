Suzuki отзывает свыше 180 тыс. машин из-за неисправности системы выхлопа

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Японский автоконцерн Suzuki отзывает 188 тыс. машин из-за неисправности в выхлопной системе. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Речь идет о четырех моделях "кей-каров", включая Hustler, реализованных на внутреннем рынке в период с апреля 2017 года до декабря 2019 года. Неисправность в выхлопной системе могла приводить к самопроизвольному отключению двигателя. К настоящему моменту известно о 103 таких случаях, однако информации о каких-либо ДТП в результате неисправности не поступало.