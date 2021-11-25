Бюджет Владивостока в 2022 году сохранит социальную направленность

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Владивостока приняли в первом чтении бюджет на 2022 год, он сохранит социальную направленность. Об этом сообщается в четверг на сайте городской администрации.

"Структура расходной части бюджета на 2022 год сохраняет социальную направленность. Более 52% расходов будет направлено на систему образования - 10,2 млрд рублей. На национальную экономику, куда, в частности, входит благоустройство и ремонт дорог, предусмотрено более 13% расходов (2,5 млрд руб.). 12,6% уйдет в сферу ЖКХ - 2,4 млрд рублей. На социальную политику - 728 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта - 409 млн рублей, в сферу культуры - 317 млн рублей", - говорится в сообщении.

Доход городского бюджета прогнозируется в размере 19,7 млрд рублей, в том числе 8,4 млрд рублей - межбюджетные трансферты. Планируемые доходы на 3 млрд рублей превысят уровень доходов, принятых на 2021 год.

Первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко отметил, что при формировании бюджета на 2022 год задачей является исполнение всех социальных обязательств.

Публичные слушания проекта бюджета состоятся 30 ноября.