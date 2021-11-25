Дальний Восток может стать экспортером водорода в Республику Корея

ХАБАРОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Дальний Восток обладает нужными ресурсами и может поставлять водород в Республику Корея, которая выражает большой интерес к переходу на этот вид топлива, сообщил ТАСС в четверг министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"[Южная] Корея традиционно является крупным покупателем российских энергоресурсов и выражает большой интерес к переходу своей экономики на водород. Дальний Восток России обладает ресурсами для производства водорода, в том числе "зеленого" водорода. Мы будем изучать эту тему и задействовать промышленные компетенции корейских партнеров, технологические компетенции для создания новых промышленных производств, в том числе, в рамках индустриального парка в Приморье", - сообщил Чекунков.

Индустриальный парк планируется создать совместно с корейской LH Corporation, в начале ноября пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщала, что интерес к получению статуса его резидента выразили уже 30 корейских компаний. Ранее LH Corporation уже запускала индустриальные парки для корейских компаний за рубежом - в 2017 году такой парк был создан в Кувейте, компания также работала над открытием подобной площадки в Мьянме.

Чекунков сообщил, что также считает перспективным направлением приливную энергетику. Комментируя проект Тугурской приливной электростанции в Хабаровском крае, он отметил, что этот проект требует детальной проработки и подробных расчетов.

"Я думаю, без кооперации международной не обойтись, потому что такой проект можно запускать только имея гарантированные рынки сбыта продукции. Потому что электроэнергию оттуда продавать некуда, нужно будет ее перерабатывать. Перерабатывая ее, например, в водород, или в вычисления, в крупные дата-центры, или в химические энергоемкие продукты. Такой проект может состояться, мы поддержим работу Хабаровского края по поиску и привлечению инвестора и оценке технико-экономических перспектив этого проекта", - сказал Чекунков.

Строительство приливной электростанции в Тугурском заливе в Тугуро-Чумиканском районе на 8 ГВт - еще советский проект, который в свое время не получил развития в том числе из-за капиталоемкости строительства и нерешенного вопроса экспорта электрической энергии в энергодефицитные районы стран Юго-Восточной Азии. Совмещение станции с производством водорода может дать синергетический эффект. Полученный водород мог бы заменить традиционное углеводородное сырье для дублирующих ТЭЦ, также такой "зеленый" водород (полученный электролизом) может оказаться востребованным экспортным продуктом.