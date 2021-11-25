Белоруссия заявила, что ожидает роста поставок нефти из России в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия ожидает роста импорта российской нефти в 2021 году, наращивает производительность своих НПЗ до 24 млн тонн в год. Об этом ТАСС сообщил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

"Снижения не ожидается, наоборот. В этом году даже прирост будет, потому что в прошлом году в первом квартале у нас затянулись переговоры по вопросам ценообразования. Из-за этого мы в первом квартале прошлого года работали на 50-70% загрузки. А в этом году есть даже прирост", - сказал он, отвечая на вопрос о планах поставок.

Семашко напомнил, что Белоруссия традиционно импортировала 18 млн тонн российский нефти. "Сейчас заканчиваем реконструкцию наших заводов, мы мощности увеличиваем до 12 млн тонн. Поскольку у нас два завода, каждый по 12 млн тонн, 24 млн тонн мы импортируем", - сказал он.

В начале 2020 года Россия ограничивала поставки нефти на белорусские НПЗ, поскольку страны не успели согласовать ценовые условия. Со второго квартала прошлого года поставки возобновились.

В 2020 году по системе "Транснефти" в Белоруссию поставлено 13,3 млн тонн.