{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белоруссия заявила, что ожидает роста поставок нефти из России в 2021 году

Минск наращивает производительность своих НПЗ до 24 млн тонн в год

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия ожидает роста импорта российской нефти в 2021 году, наращивает производительность своих НПЗ до 24 млн тонн в год. Об этом ТАСС сообщил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

"Снижения не ожидается, наоборот. В этом году даже прирост будет, потому что в прошлом году в первом квартале у нас затянулись переговоры по вопросам ценообразования. Из-за этого мы в первом квартале прошлого года работали на 50-70% загрузки. А в этом году есть даже прирост", - сказал он, отвечая на вопрос о планах поставок.

Семашко напомнил, что Белоруссия традиционно импортировала 18 млн тонн российский нефти. "Сейчас заканчиваем реконструкцию наших заводов, мы мощности увеличиваем до 12 млн тонн. Поскольку у нас два завода, каждый по 12 млн тонн, 24 млн тонн мы импортируем", - сказал он.

В начале 2020 года Россия ограничивала поставки нефти на белорусские НПЗ, поскольку страны не успели согласовать ценовые условия. Со второго квартала прошлого года поставки возобновились.

В 2020 году по системе "Транснефти" в Белоруссию поставлено 13,3 млн тонн.

Теги
БелоруссияРоссия
Зеленский анонсировал создание на Украине авиаперевозчика Ukrainian national airlines
Президент Украины заявил, что целесообразность создания национального авиаперевозчика ранее была подтверждена консультантами из Франции
Читать полностью