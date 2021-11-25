Восемь новых нефтяных месторождений ввели в эксплуатацию в Югре в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Нефтяные компании начали эксплуатацию восьми новых месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в четверг в ходе отчета о работе регионального правительства за текущий год.

Югра является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона. По данным региональных властей, объем добычи нефти в ХМАО по итогам 2020 года снизился почти на 11% - до 210,7 млн тонн. Это произошло из-за реализации нефтекомпаниями соглашения ОПЕК+. Лидирующие места по добыче нефти по итогам 2020 года принадлежат компаниям "Роснефть" - 46,7% от общего объема, "Сургутнефтегаз" (20,6%) и "Лукойл" (14,4%). Из недр автономного округа они извлекают свыше 81% от общего объема нефтедобычи в регионе.

"В 2021 году в Югре введены в эксплуатацию восемь новых месторождений - Восточно-Янчинское, Северо-Западно-Пылинское, Чапровское, Западно-Каренское, Ай-Курусское, Западно-Икилорское, Бинштоковское и Восточно-Каюмовское. <…> По итогам 2021 года прогнозируется добыча в ХМАО около 214 млн тонн нефти, что выше объема добычи 2020 года", - сказала Комарова.

В 2020 году ходе отчета о деятельности регионального правительства Комарова сообщала, что по итогам 2020 года нефтяные компании начали эксплуатацию семи новых месторождений на территории Югры.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.