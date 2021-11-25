Эксперт: ESG-активы в России могут достичь объема в 360 трлн рублей к 2036 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. ESG-активы (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) в России могут составить примерно 360 трлн рублей при условии сохранения нынешних тенденций на финансовом рынке. Такое заявление в четверг сделала партнер департамента управления рисками и руководитель направления по предоставлению услуг финансовым институтам Deloitte в СНГ Екатерина Трофимова во время конференции "ESG-инвестиции в России: на пути к зеленой экономике".

"К 2036 году при сохранении текущих тенденций и интересов к этой повестке ESG-активы в России должны составить около 360 трлн рублей. На горизонте 2030 года зеленые и ЦУР-ориентированные (ЦУР - цели устойчивого развития - прим. ТАСС) кредиты должны превысить 1,3 трлн рублей - действительно взрывной рост, который связан не только с большими возможностями, но и с большими рисками", - отметила Трофимова.

По оценкам компании, как рассказала эксперт, только 10% банков в России применяют сегодня хотя бы некоторые элементы ESG-практики в своей работе. "В нашем исследовании мы посмотрели всю популяцию российских банков. Менее 1% российских банков публикуют ESG-отчетность либо как отдельный отчет, либо как часть любого иного раскрытия. Лишь 15% банков оценивают учет ESG-факторов в своей работе как существенный, но примерно 30% банков ожидают, что значимость ESG-факторов будет в дальнейшем расти", - рассказала Трофимова.

Она также отметила, что менее 20% российских банков понимают, что важно для инвесторов в ESG-повестке. Менее 5% банков на данный момент используют ESG-факторы хоть в какой-то степени при определении KPI для менеджмента. По словам представителя Deloitte, при формировании долгосрочных целей своего развития именно не в понятийном, а цифровом выражении, менее 5% банков на данный момент учитывают показатели ESG при формировании своих решений по кредитным рискам, вложениям в те или иные инструменты. И менее 15% банков считают, что они обладают должным уровнем компетенций для оценки ESG-факторов.

Говоря о перспективах развития ESG-повестки, Трофимова подчеркнула, что дальнейшее ее развитие в России будет зависеть от регуляторной повестки в этой теме, "потому что регуляторная практика у нас гораздо мягче, чем политика некоторых банков на местах", - сказала эксперт.

О "зеленом" финансировании

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.