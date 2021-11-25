ЦБ предложил сделать постоянной для граждан возможность взять "кредитные каникулы"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банк России предложил сделать постоянной возможность для граждан взять "кредитные каникулы", сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на конференции АБР.

"Распространение механизма "кредитных каникул" на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку. Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент", - сказал он.

Мамута отметил, что законодательная поддержка такой инициативы была бы очень востребована.

Сейчас право на отсрочку или снижение платежей уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, временный механизм кредитных каникул, который касался и ипотечных, и потребительских кредитов, действовал в связи с пандемией в 2020 году, напомнили в регуляторе.

Как показал мониторинг Банка России, в среднем более 80% заемщиков, воспользовавшихся ипотечными каникулами, возвращаются после льготного периода в график платежей. В график также смогли вернуться 72% заемщиков, которые снизили или приостановили платежи по действовавшему в 2020 году закону о кредитных каникулах.