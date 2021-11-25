Аксенов: выплаты за ущерб крымскому бизнесу от подтоплений начнут 10 декабря

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 362 млн рублей на выплаты компенсаций бизнесу в Керчи и Ялте после летних подтоплений. Власти Крыма рассчитывают начать перечисление денег с 10 декабря, сообщил в четверг на совещании глава республики Сергей Аксенов.

"Подписаны все постановления правительства. Деньги, выделенные Республике Крым, будут доведены в ближайшие дни. Выплаты по всем пострадавшим представителям бизнеса включают в себя 6 тыс. рублей за квадратный метр - это ремонт помещения и компенсация арендной платы за три месяца. В общей сложности выделено 362 млн рублей, выплаты начнутся с 10 декабря", - сказал Аксенов.

По словам председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка, ущерб понесли 542 субъекта малого и среднего предпринимательства. "Хочу напомнить, что данный вопрос был впервые практически реализован в нашей стране. По поручению президента такой инструмент [применен]. В Тулуне (после подтоплений - прим. ТАСС) в меньшей степени был использован, причем для гораздо меньшего количества представителей бизнеса. У нас это такой пробный шаг, поэтому, наверное, в связи с этим затянулось согласование и прохождение федеральных министерств и ведомств", - отметил Аксенов.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.