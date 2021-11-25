Объем инвестиций в экономику Югры по итогам года превысит 1 трлн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) по итогам этого года превысит 1 трлн рублей. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в четверг, выступая с отчетом о работе регионального правительства за 2021 год.

"Инвестиции в основной капитал составят более 1 трлн рублей. В расчете на душу населения - 605,3 тыс. рублей", - сказала глава региона.

Комарова ранее сообщала, что по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал региона составил более 940 млрд рублей. По ее словам, в структуре инвестиций основную долю занимает добыча полезных ископаемых - порядка 85%, а также строительная отрасль, социальная сфера, сфера услуг.

Комарова отметила, что в этом году, в частности, запущена система "Инвестиционный лифт", обеспечивающая оказание консолидированной поддержки экспортно-ориентированным предпринимателям, внедрен югорский стандарт развития территорий, сформирована региональная сеть центров молодежного-инновационного творчества в нескольких городах ХМАО, введен новый механизм поддержки инвестиционной деятельности на основе соглашений о реализации инвестиционных проектов, предусматривающих закрепление взаимных обязательств Югры и инвесторов.