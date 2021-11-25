Рост цен в московских ресторанах за полгода составил до 20%

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рост цен в ресторанах столицы за последние полгода составил порядка 10-20%. Об этом в четверг ТАСС сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

"Рестораны никогда не поднимают цены быстро - у них очень долгая раскачка. Потому что это замена меню, перепечатка меню, оценка, анализ всего, что происходит. Поэтому на рост себестоимости рестораны всегда реагируют очень долго. <…> И, кроме того, все смотрят на ситуацию [и] с позиции потребителя. <…> Это плавные вещи - за последние полгода, наверное, где-то на 10-15-20% все поднялось", - сказал Миронов.

Он отметил подорожание продуктов питания по целому ряду причин. Одна из них - пандемия коронавируса, из-за которой "остановились какие-то цепочки, где-то остановились предприятия". "Эти прыжки происходят постоянно. При этом есть как общий рост цен, так и рост цен на отдельный продукт. Скажем, за полгода осьминог, который поставлялся в рестораны, вырос больше чем в 2-2,5 раза. Индонезийский осьминог стал стоить в 2,5 раза дороже", - отметил Миронов.

По его словам, рост цен в 2022 году может быть пропорционально курсу доллара. "Все логистические проблемы, которые были связаны с "короной", уже случились. У поставщиков все более-менее стабилизировалось, потому что прыжки цен [возникают] по двум причинам - это логистическая причина, потому что что-то не привезли, не пошло к нам, и курс валют. Сейчас все изменения будут связаны только с курсом валют", - отметил Миронов.

По мнению собеседника агентства, сдержать рост цен может стимулирование работы с отечественной продукцией. "На Камчатке ловится чавыча. То есть, это king salmon (одно из названий чавычи - прим. ТАСС) - лучший лосось в мире. На российский рынок она не попадает вообще. На Камчатке ловится нерка. Нерка есть крупная, элитная и есть вся остальная. Сначала мы отдаем элитную крупную нерку в Азию, а потом, по остаточному принципу, остальное приходит к нам. Если мы пересмотрим эту политику, работу с нашими водными ресурсами, чтобы приоритет был на локальный рынок, это очень серьезно скажется", - сказал Миронов.