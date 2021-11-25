Зеленский анонсировал создание на Украине авиаперевозчика Ukrainian national airlines

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с четверга в стране начинается создание национального авиаперевозчика под названием "Украинские национальные авиалинии".

"Мы делаем мощный шаг - это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня. <...> Есть несколько его рабочих названий, на сегодняшний день это Ukrainian national airlines", - сказал президент на форуме по вопросам авиации и туризма в Киеве, выступление которого транслировалось на странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленский заявил, что целесообразность создания национального авиаперевозчика ранее была подтверждена консультантами из Франции. Он также сообщил, что Украина готова инвестировать в свой воздушный флот, "загружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к совместным проектам в авиастроении".

По его словам, в настоящее время в стране строится и модернизируется более десятка аэропортов, и эта цифра будет увеличена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на форуме, что в целом в отечественное авиастроение в ближайшие годы предполагается направить 34 млрд гривен ($1,26 млрд).